昨年覇者ヘデントール（牡5＝木村）の1週前追いはWコースでの併せ馬。直線でやや強めに追われると一気に加速し、ラスト1F11秒6をマーク。最後は1馬身追走した僚馬グランマエストロ（3歳未勝利）と並んでフィニッシュした。骨折明けで約9カ月ぶりとなった前走は8着。太田助手は「ブランクもあったし、距離も足りなかった」と敗因を分析する。その前走を使って「状態が上がっている。いい状態で最終追いに向かえそう」と状態面の