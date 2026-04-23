日本スケート連盟の優秀選手表彰祝賀会が２２日、都内で行われ、ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで金メダルを獲得した“りくりゅう”こと、三浦璃来（２４）、木原龍一組（３３）＝木下グループ＝が、ＪＯＣ杯、特別功労賞などに輝いた。今季限りでの現役引退を表明した２人。最後の五輪ではＳＰでミスが出て５位発進だったが、フリーで完璧な演技を見せ金メダルを手にした。日本中に感動を与えた伝説の演技に