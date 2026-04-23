男女ユニット「AAA」の宇野実彩子（39）と與真司郎（37）が22日、都内でヘアケア商品のPRイベントに出席した。2人は初めて出会ってから約24年、きょうだいのように過ごしてきた。AAAの今後について問われ、宇野は「その存在を守り続けていきたいし、ファンの方との関係も強くしていきたい」と話した。