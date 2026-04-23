美浦・小島厩舎で補助員（ヘルパー厩務員）として現場復帰した国枝栄元調教師（71）が25日、東京10Rの鎌倉S（トクシーカイザー）で“初陣”を迎える。「無事に競馬を迎えてくれればいいね」と国枝厩務員。新たな生活の日々を「いろんなことにチャレンジ、経験できるのは面白いよ。今までにない苦労もあるけど、できるようになるのが楽しい。体を動かすから腹が減る。腹が減るから飯がうまい」と笑顔で伝える。愛馬は武豊との