昨年10月5日の落馬負傷で戦列を離れていた川須栄彦（34）が今週末に復帰する可能性があることが22日、分かった。川須は「依頼があれば、乗りたいと思っています。より良い状態で戻れるようにできることはやっています。（シャマルに乗ることは）自分の中で目標になっていました」と明かした。落馬で左鎖骨の開放骨折、肋骨骨折、肺出血の重傷を負い、6回の手術。リハビリを経て、今月11日に調教騎乗を再開した。かしわ記念（