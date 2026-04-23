幕内藤凌駕（２３）＝藤島＝が充実の稽古に感謝した。横綱豊昇龍からアドバイスを受け、大関霧島には胸を出された。師匠の藤島親方（元大関武双山）からは熱視線を向けられた。稽古中に豊昇龍から「体を丸くしろ」と助言を受けた。琴勝峰、欧勝馬、宇良らとの申し合いは４勝８敗だったが「横綱からうれしかった。どんどん強くなりたい」と前を向いた。新入幕の春場所は７勝８敗。「先に攻めているつもりが、体を動かされた。最