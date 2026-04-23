独自の品ぞろえが人気の新潟市のスーパー・マスヤ味方店の栗林礼奈さんが3月、代表取締役に就任。新たな展望を示しつつも、今後も地域とのつながりを大切にするスーパーでありたいと思いを語りました。 4月22日、新潟市中央区のホテルに姿を現したのは、新潟市南区のスーパー・マスヤ味方店の栗林礼奈さん。 3月5日、社長に就任し、4月22日就任式が行われました。栗林さんといえば… 【栗