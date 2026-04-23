大相撲の横綱・大の里に続けと、海洋高校出身のフセルバートルさんが角界入りです。八角部屋への入門が決まり、4月21日、意気込みを語りました。 4月21日、糸魚川市にある海洋高校で行われた記者会見。 登場したのは、高校相撲強豪の海洋高校OBでモンゴル出身のナラントヤー・フセルバートルさん（19）です。 【ナラントヤー・フセルバートルさん】 「モンゴルから来るときから（大相撲に入るの