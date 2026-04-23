4月23日（木）の交通取締情報 ＜午前＞国道57・・・熊本市南区田井島（携帯電話・シートベルト）県道・・・菊池市泗水町田島（スピード違反）県道・・・八代市千丁町（携帯電話・シートベルト） ＜午後＞国道268・・・水俣市中鶴（スピード違反） ＜夜間＞夜間の交通取締情報はありません。 ＊「交差点違反」とは信号無視、一時不停止、歩行者妨害等交差点における違反の総称です。＊「歩行者妨害」と