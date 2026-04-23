中山記念5着チェルヴィニア（牝5＝木村）はヴィクトリアマイル（5月17日、東京）へ。サンデーサラブレッドクラブが発表。矢作厩舎は美浦S1着ジュタ（牡4）がエプソムC（5月9日、東京）、マーチS15着レヴォントゥレット（牡5）はブリリアントS（5月3日、東京）へ。須貝厩舎は大阪杯13着ファウストラーゼン（牡4）が函館記念（6月28日）目標、阪急杯6着アルテヴェローチェ（牡4）は谷川岳S（5月10日、新潟）、黒船賞3着インユ