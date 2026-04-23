【ワシントン共同】米ホワイトハウスのレビット報道官は22日、FOXニュースの番組で、イランがホルムズ海峡で船舶を拿捕したことについて、米国やイスラエルの船籍ではなく停戦合意違反には当たらないとの考えを示した。