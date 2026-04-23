２３日のＤｅＮＡ戦（横浜）に先発する阪神・高橋は２２日、「いつもと変わらず、投げられたらなという感じ。しっかり自分の力を出せるように頑張ります」と意気込んだ。開幕から絶好調の左腕が、チームに勝利をもたらす。前回登板１２日の中日戦（バンテリン）では、今季２度目の完封で２勝目を挙げた左腕。一度出場選手登録を抹消され、中１０日空いたが「トレーニングができる日数は多くなったし、腕の（疲労を）とれる時間