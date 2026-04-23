【モデルプレス＝2026/04/23】俳優の高橋文哉が主演を務める実写映画『ブルーロック』（8月7日公開）より、追加キャストとして女優の畑芽育の出演が決定。あわせて、予告映像が解禁された。【写真】24歳美人女優、実写「ブルーロック」役作りでイメチェン◆実写映画「ブルーロック」予告映像解禁解禁された予告映像で描かれるのは、絵心甚八（窪田正孝）がモニタールーム（指令室）から監視する中、フィールドに集められた潔世一（