リンクをコピーする

【経済指標】 ＊米週間石油在庫統計（バレル・前週比）23：30 原油+192.5万（4億6573万） ガソリン-457万（2億2837万） 留出油 -342.7万（1億0813万） （クッシング地区） 原油+80.6万（3057万） ＊（）は在庫総量 【発言・ニュース】 ＊米２０年債入札結果 最高落札利回り4.883％（WI：4.892％） 応札倍率2.68倍（前回：2.76倍） ＊イラン協議は２４日にも「あり得る」 米国とイラン