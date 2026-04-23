◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人５―１中日（２２日・前橋）ボールの勢いそのままに、巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２４）の体がくるりと舞った。４回無死から連打を浴びて迎えた２死一、三塁のピンチ。代打・辻本をアウトコースいっぱいの１４９キロ直球で見逃し三振に仕留め、ゆっくりとマウンドを降りた。「しっかり腕を振って、ピンチを脱することができたので良かった」。投げた勢いでずれた帽子を、丁寧にかぶり直した。