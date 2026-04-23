◆プロバスケットボール男子りそなＢリーグ第３４節ＳＲ渋谷―宇都宮（２２日、東京・代々木第二体育館）東地区１位でチャンピオンシップ（ＣＳ）進出を決めている宇都宮が同８位のＳＲ渋谷に８６―６８で勝利した。レギュラーシーズン３連覇へ向け、宇都宮は２５、２６日に愛知・ＩＧアリーナで名古屋Ｄと対戦する。元日本代表の比江島慎は先発し、１１得点をマーク。試合後、取材に応じ「出だしからディフェンスを機能