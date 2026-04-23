◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人５―１中日（２２日・前橋）巨人が２４年ドラ１・石塚裕惺内野手（２０）の初物づくしの活躍で、中日に快勝した。「３番・遊撃」でプロ初スタメン出場し、２回にプロ初の長打となる２点三塁打で初打点をマークした。巨人は高卒２年目の石塚が３番・遊撃手で先発。昨年から通算１１試合目で初めての先発がクリーンアップ（３、４、５番）での出場となった。５０年の２リーグ制後、高卒２年目までに