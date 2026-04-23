◇パ・リーグオリックス4―1ロッテ（2026年4月22日ZOZOマリン）オリックス・紅林が、チームの292日ぶり単独首位浮上を引き寄せる値千金の一発を放った。同点の5回無死一、三塁でロッテのルーキー左腕・毛利の初球を捉え左中間へ決勝3号3ラン。「外野フライぐらいの楽な気持ちでいけた」と手応え十分の一発だった。試合前時点で打率・194にとどまり、前日21日は今季2度目のベンチスタート。前回のスタメン落ち翌日の16日