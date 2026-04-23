◇セ・リーグ中日1―5巨人（2026年4月22日前橋）中日は拙守が絡んで23年以来3年ぶりとなる6連敗を喫し、今季ワーストを更新する借金13に膨れ上がった。井上監督は「ミスが出た時のダメージはでかい…」と頭を抱えた。連敗脱出を託されたドラフト2位・桜井が3回4失点で2敗目。誤算は2回。1点を先制され、なおも1死一、二塁でキャベッジを遊ゴロ併殺に打ち取ったはずが、二塁手・田中の一塁送球が逸れ、2死一、三塁に。続