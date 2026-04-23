「ＤｅＮＡ７−６阪神」（２２日、横浜スタジアム）ビジター球場の歓声が響くベンチ裏で、阪神・藤川球児監督は敗戦を冷静に受け止めていた。今季２度目の連敗は２戦連続の投壊で計２３失点。チームの窮状を象徴するような大敗に「悔しさを持った、覚えた選手もいるでしょうから」と語り始めた。昨季の王者を襲う春の試練。口調は次第に熱を帯びた。「この後のシーズンでずっとその持ちながら、努力して、ゲームでそれを発揮