◇パ・リーグオリックス4―1ロッテ（2026年4月22日ZOZOマリン）オリックス・曽谷が7回2安打1失点の好投で、開幕から2戦2勝とした。最速151キロの直球がさえ、3回から4イニング連続で3者凡退と圧巻の投球。「風の影響も少しあったと思うけど、力感をつかんだものがあった」と手応え十分の投球だった。前回14日西武戦での5イニングから投球回を伸ばしたWBC組の左腕は、「一喜一憂しないで、来週も勝てるように」と連勝継