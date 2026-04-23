「ＤｅＮＡ７−６阪神」（２２日、横浜スタジアム）２連敗した中で、５番のバットが輝いた。阪神・大山悠輔内野手（３１）が、二回は左翼席へ反撃の２号ソロ、三回には一時逆転となる３号満塁弾。通算４本目の満塁弾で、自身４年ぶりとなる２打席連続本塁打。ただ勝利にはつながらず、チームは２カードぶりの負け越しとなり、藤川監督の通算１００勝目はお預けとなった。横浜の夜空に描かれたアーチに３万１６２５人が酔いし