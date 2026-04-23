◇セ・リーグ広島0―2ヤクルト（2026年4月22日マツダ）広島・野間がまた巧打で存在感を発揮した。2点劣勢の9回2死一塁で代打の指名。カウント2―1からヤクルト・キハダが投じた甘い直球を右前へはじき返し「後ろにつなぐだけだと思った。甘い球をしっかり捉えられたのは良かった」と汗を拭った。「6番・右翼」で今季初先発した前日21日は勝利に貢献する1安打1打点。「代打でもスタメンでも、いい準備をして、チームの