「ＤｅＮＡ７−６阪神」（２２日、横浜スタジアム）立ち上がりに苦しみ、修正しきれなかった。阪神・茨木秀俊投手が４回２／３を９安打５失点。「テンポが悪かったし、あんまりいい投球ができなかった。点を取ってもらった後も（被弾が）あったし、本当に申し訳なかった」。２度目の先発マウンドは悔いが残るものとなった。初回、先頭・三森から連続二塁打を打たれるなど１死二、三塁。佐野に中前への２点適時打を浴びるなど