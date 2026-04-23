◇セ・リーグ広島0―2ヤクルト（2026年4月22日マツダ）広島・辰見が自慢の俊足で一打同点の好機をお膳立てした。2点を追う9回2死一、三塁から一塁走者・野間の代走で出場し、続く平川の初球に盗塁を仕掛けて二塁へヘッドスライディング。リプレー検証でアウト判定がセーフに覆った。「得点により近づくように仕事をしたいと思って行った。手が入ったと思ったので、セーフかなと思った」。今季4個目の盗塁成功。得点に