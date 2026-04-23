「交流試合、四国ＩＬ徳島８−８阪神」（２２日、むつみスタジアム）四国ＩＬ・徳島との交流試合で阪神・畠世周投手が復帰登板した。２番手で今季初登板。１回を無安打無失点に抑えた。５点リードの五回から登板した。先頭を一ゴロとすると、続く打者には球場表示でこの日最速となる１４２キロの直球を投じ、空振り三振。最後の打者も空振り三振に斬り、連続三振。危なげない投球で任務を遂行した。ただ本人は浮かない顔だ