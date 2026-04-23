開催：2026.4.23 会場：プログレッシブ・フィールド 結果：[ガーディアンズ] 0 - 2 [アストロズ] MLBの試合が23日に行われ、プログレッシブ・フィールドでガーディアンズとアストロズが対戦した。 ガーディアンズの先発投手はタナー・バイビー、対するアストロズの先発投手はピーター・ランバートで試合は開始した。 1回表、2番 ヨルダン・アルバレス 5球目を