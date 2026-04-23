エールディヴィジ 25/26の第31節 テルスターとスパルタの試合が、4月23日03:00にブコ・シュタディオンにて行われた。 テルスターはセム・ファンデュイン（FW）、パトリック・ブルーワー（MF）、タイロン・オウス（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するスパルタはトビアス・ローリッセン（FW）、ミラン・ゾンネフェルト（FW）、フィト・ファンクロー