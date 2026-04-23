現地時間４月22日に開催されたラ・リーガ第33節で、久保建英が所属するレアル・ソシエダがヘタフェとホームで対戦した。2020−21シーズンの後半戦にプレーした古巣との一戦で、久保はハムストリングを負傷した１月18日のバルセロナ戦以来となる94日ぶりのスタメン出場。右ウイングでプレーした。18日にコパ・デル・レイ優勝を飾ったソシエダは14分、相手のハンドでPKを獲得するも、ポスト直撃で外してしまう。18分にもカウ