札幌市は、事業者と連携して外国人のバス運転手を養成する取り組みを全国で初めて始めました。人材確保が期待される一方で、交通ルールやマナーの周知が課題となりそうです。（ウィルさん）「左よし、右よし、出発します」左右を入念に確認し、ゆっくりと走り出す路線バス。ハンドルを握るのは、インドネシア人のウィルさんです。網走市内のバス会社が２０２５年１１月に初めて採用した外国人運転手で、５月のデビュ&#