仏RFIの中国語版サイトは21日、中国自動車大手の奇瑞汽車（チェリー・オートモービル）がパリに研究開発センターを設立する計画だと報じた。記事によると、奇瑞は4月に傘下ブランドのJaecooとOmodaをフランス市場に投入している。パリ研究開発センターの設立は欧州市場での展開強化に向けたもので、同センターは小型の都市型電気自動車（EV）に特化する方針だ。奇瑞フランスの責任者らはAFP通信の取材に、「フランスはこの種の車に