タレントのゆうちゃみこと古川優奈（24）が22日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（火曜後9・00）に出演。ダマされて悔しい思いをした初恋の経験を明かした。ゆうちゃみは「中学生時代に、めちゃくちゃ好きな子がいて、初恋の相手で」と話し始め、親友の女の子に「この男の子が超好きでどう思う？」と相談したという。すると、その子も「めっちゃいいやん。絶対、優奈やったら付き合えるから」と言ってくれたため、