6月11日開幕のW杯北中米大会に出場する日本代表のコーチ就任が決まった元日本代表MF中村俊輔氏（47）。現役引退直後の23年3月にスタートしたサッカーの魅力を語り尽くす「月刊中村俊輔」も、今回が最後の回となった。【記者フリートーク】いつかは連載も終わるときが来るだろうと覚悟はしていたが、まさかこのタイミングになるとは…。寂しい気持ちは当然あるが、それよりもうれしい気持ちが勝っているのは、やはり俊輔本人が