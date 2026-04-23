西A組4位のJ2新潟は22日、聖籠町のアルビレッジで、25日のホームFC大阪戦に向けて攻撃の連係などを確認した。今季3度目の連勝を目指し、MF新井泰貴（28）が臨機応変な攻撃のかじ取り役となる。前節の今治戦で4試合ぶりに出場したボランチが、相手の出方を見ながら変幻自在なパスを繰り出す。90分間、相手の嫌がるプレーを意識する。ボランチの新井は、内容も結果も伴った前節の今治戦で一定の手応えをつかみながらもさらに上を