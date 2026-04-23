４月２３日は子どもたちの読書活動への理解や関心を深める子ども読書の日。これにあわせ、松本洋平・文部科学相と山口寿一・学校図書館整備推進会議図書館改革プロジェクト代表（読売新聞グループ本社社長）が、子どもの読書を巡る現状や課題、必要な官民の取り組みについて意見を交わした。身近に本がある環境作り…文部科学相松本洋平氏学校図書館を居心地良く…学校図書館整備推進会議図書館改革プロジェクト代表山口寿一