東京大学は、医学部付属病院で相次いだ汚職事件を受け、改革の具体策を公表した。組織の悪弊を一掃し、信用を取り戻すことができるのか。これからが正念場だ。改革の柱は、病院を医学部と切り離して大学本部の直轄とすることだ。問題が発生した場合にも、本部が素早く把握して対応できるようにする狙いがある。東大では昨年１１月、東京都内の医療機器メーカーの製品を導入する見返りとして、このメーカーから寄付金を受け取