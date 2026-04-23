【月刊中村俊輔4月号、最終回】6月11日開幕のW杯北中米大会に出場する日本代表のコーチ就任が決まった元日本代表MF中村俊輔氏（47）。現役引退直後の23年3月にスタートしたサッカーの魅力を語り尽くす「月刊中村俊輔」も、今回が最後の回となる。現地解説を務めた3月の森保ジャパンの英国遠征を含めた欧州行脚を振り返った。（取材・構成垣内一之）「知識や情報などを自分の中に取り入れるインプットの時間にすると決め