◇東都大学野球第3週第2日亜大9―3中大（2026年4月22日神宮）2回戦3試合が行われ、亜大は中大に2連勝で勝ち点を2に伸ばした。亜大の好調の打線が9安打9得点と勝負強さを発揮し、4連勝を飾った。神村学園（鹿児島）出身の1年生・入耒田（いりきだ）は「5番・右翼」で出場し、3安打4打点とけん引。これで開幕からの連続安打を6試合に伸ばし、打率・435としたが「低く強い打球を打つことを常にやっているので、ブレずに