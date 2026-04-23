サンクゼールの「燻しの香り引き立ついぶりがっこタルタル」具材に工夫を凝らしたタルタルソースが人気だ。ほどよい酸味や揚げ物といったさまざまな料理に合わせやすいことなどが支持されている。秋田の特産漬物いぶりがっこやショウガを素材にした商品、エビエキスを使ったタイプも登場している。（共同通信＝増井杏菜記者）食のセレクトショップ「久世福商店」を展開するサンクゼール（長野県飯綱町）の「燻しの香り引き立