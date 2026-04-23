大分県の日出生台演習場で陸上自衛隊の部隊による戦車の射撃訓練中に砲弾が破裂し、隊員4人が死傷した事故で、この戦車では直前まで、通常通り射撃できていたことが23日、陸自関係者への取材で分かった。破裂原因は不明で、事故調査委員会が車両や砲弾の状況、発射手順などについて確認を進める。