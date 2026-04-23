安達結希さんの遺体が遺棄された現場付近に供えられた花や飲み物など＝22日、京都府南丹市京都府南丹市で市立園部小の安達結希さんの遺体が遺棄された事件は、死体遺棄容疑で父親の安達優季容疑者が逮捕されてから1週間。地域に動揺が広がる中、遺体の発見現場近くの献花台には追悼の花や菓子があふれんばかりに供えられた。学校側は児童の安全確保と心のケアに当たっている。結希さんは3月23日に行方不明となった。園部小では