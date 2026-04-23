◇東都大学野球第3週第2日東洋大9―4国学院（2026年4月22日神宮）2回戦3試合が行われ、東洋大は国学院大を下して1勝1敗とした。23日の3回戦2試合は雨天予報のため、24日に順延する。東洋大は同点の8回から救援した、最速147キロ右腕・谷が、2回無安打無失点で今季2勝目を挙げた。9回の勝ち越しにつなげ「うれしい。苦しい場面で投げることを想定していた」と汗を拭った。3回戦に向けて、井上大監督は「明日も勝ちたい