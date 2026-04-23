「ＤｅＮＡ７−６阪神」（２２日、横浜スタジアム）持ち味は出せたが、悔しさも残った。「７番・左翼」で２試合連続スタメンの阪神・福島圭音外野手は、念願のプロ初盗塁を決めるも、終盤に攻守で力を発揮できず。厳しい表情で球場を後にした。ようやく決めた。二回、２死から中前打を放ち、３試合連続ヒット。続く坂本の初球でスタートを切ると、二塁へヘッドスライディング。３度目の挑戦でプロ初盗塁を成功させた。「初球