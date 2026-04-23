京都府南丹市で安達結希さん（１１）の遺体が遺棄された事件で、警察は２２日、遺体発見現場から約１・８キロメートル離れた国道沿いのため池を捜索した。先月２３日に事件が発生してから１か月。この日、警察はため池で水中ドローンや水中スコープを使うなどしてため池の中を入念に調べた。結希さんの何らかの遺留品があるとみて捜索しているようだ。死体遺棄容疑で逮捕された父親の安達優季容疑者のスマートフォンには遺体を