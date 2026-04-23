ＴＢＳの看板枠である日曜劇場「ＧＩＦＴ」（日曜午後９時）の視聴率が低調な滑り出しとなった。社内は意気消沈と思われたが、数字だけでは計れない?意義?が評価されている。１２日放送の第１話の平均視聴率は世帯９・４％、個人５・７％で日曜劇場の初回の世帯としては、「アトムの童」（２０２２年）以来約４年ぶりのひとケタ台になった。１９日放送の第２話は微減し、世帯８・７％、個人５・３％だった。主演で俳優の堤真