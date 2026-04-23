◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人５―１中日（２２日・前橋）巨人が２４年ドラ１・石塚裕惺内野手（２０）の初物づくしの活躍で、中日に快勝した。「３番・遊撃」でプロ初スタメン出場し、２回にプロ初の長打となる２点三塁打で初打点をマークした。投げては２５年ドラ１・竹丸和幸投手（２４）が５回６安打１０奪三振１失点の力投で３勝目。球団の新人左腕の２桁Ｋは、６７年ぶり２人目という快挙だった。チームは２連勝で貯金も今季