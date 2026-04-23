スノーボード・ハーフパイプ女子で２月のミラノ・コルティナ五輪４位の清水さら（ＴＯＫＩＯインカラミ）が２２日、都内で開かれた契約するヨネックスの祝賀会に出席した。４年後、３０年にフランス・アルプス地方で開催される冬季五輪へ「次は絶対にメダルを取りたい」とリベンジへの思いを口にした。初の夢舞台は「人生で一番悔しい」大会になった。冬季五輪の日本女子最年少メダル獲得を目指したが、決勝１、２回目の試技は