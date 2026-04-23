ラグビー・リーグワン１部の埼玉で９季目を迎えるＳＨ小山大輝は、レギュラーシーズンの第１５節、静岡戦（１８日、３４〇２４）でチーム公式戦１００キャップを迎えた。２０１７年度、トップリーグ時代のパナソニック（現埼玉）に入団した３１歳は「自分の好きなチームで１００試合出られたということが、すごく嬉しい」と顎にはひげを生やし、頬を緩めた。クラブハウスのトレーニングルーム。視線を上げると、１００キャップ