◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人５―１中日（２２日・前橋）中日のドラフト２位・桜井頼之介投手が、３回６安打４失点（自責３）で今季２敗目。自身３度目の先発も、プロ初勝利はお預けとなった。立ち上がりからリズムを作れなかった。初回は２連打と四球で２死満塁としたが、ピンチをしのいだ。だが、２回だった。先頭の平山をストレートの四球で歩かせると、竹丸のプロ初安打となる中前打で１死一、三塁とピンチを招いた。続く佐