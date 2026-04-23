◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人５―１中日（２２日・前橋）今の中日を象徴するようなプレーだった。２回に３点を先制され、なおも２死三塁。舞い上がったダルベックの打球は強風に流されてマウンド付近に落ちた。内野陣のお見合いで４点目を献上（記録は一塁・阿部の失策）。７回に２失策が絡んで逆転を許した２１日の同戦（長野）に続く拙守だった。今季最長の６連敗。井上監督は「たかが１点じゃない。あのダメージはでかい」と嘆